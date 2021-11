Kulinarisches Frankreich : Revolution in der Küche

Grégory Gadebois (l.) als Meisterkoch Manceron in einer Szene des Films "À la Carte! Freiheit geht durch den Magen". Foto: dpa/-

Der Film „À la Carte! Freiheit geht durch den Magen“ von Eric Besnard beschreibt liebevoll die Erfindung des französischen Restaurants.

Einen Film über die „französische DNA“ hatte Regisseur Éric Besnard („Birnenkuchen und Lavendel“) im Sinn, als er sich an die Arbeit zu „À la carte“ machte. Aber was bestimmt die nationale Identität in Frankreich?

Die beiden Antworten, die Besnard darauf findet, sind naheliegend: das Essen, das in keiner anderen Nation der westlichen Welt derart zelebriert wird, und natürlich die französische Revolution als stolzes Erbe, welches das Denken und die Geschichte weit über die Landesgrenzen hinaus grundlegend verändert hat.

Und so verbindet dieser kulinarische Historienfilm die gesellschaftlichen Umbrüche im Jahre 1789 mit der Erfindung des Restaurants als gastronomische Institution, die allen Menschen unabhängig ihres Stands gleichermaßen offensteht.

Manceron (Grégory Gadebois) arbeitet als Koch im Schloss des Herzog von Chamfort (Benjamin Lavernhe), der seine adligen Gäste mit opulenten Köstlichkeiten verwöhnt. Die dekadente Tafelrunde verzehrt mit Genuss Schwanen-Ragout und gebackene Täubchen, während das gemeine Volk draußen hungert.

Der begnadete Küchenchef fördert das Prestige des Herzogs und ist dennoch dessen Launen wehrlos ausgesetzt. Als er entgegen den Absprachen eine kleine Köstlichkeit aus Trüffeln und Kartoffeln serviert, wird Manceron vor die versammelte Gästeschar zitiert, weil er ihnen die verpönte Erdknolle serviert hat. Nichts Gutes kann unterhalb der Erdoberfläche wachsen – so lautet die versnobte, kulinarische Lehrmeinung, die vom anwesenden Kardinal vertreten und vom opportunistischen Adel übernommen wird.

Manceron wird gefeuert und kehrt zurück in sein Dorf, wo der verstorbene Vater eine Kutschen-Station unterhalten hat, in der den Reisenden Wein und Suppe serviert wurde. Eines Tages steigt Louise (Isabelle Carré) aus der Kutsche und bewirbt sich als Azubi bei dem Meisterkoch. Während die Gäste aus der Stadt von den sozialen Unruhen in Paris erzählen, reift in Louise und Manceron der verwegene Plan, die Gaststube zu einem Restaurant auszubauen, das mit einer guten regionalen Küche nicht nur privilegierten Adelsleuten, sondern allen Menschen offen steht.

Regisseur und Drehbuchautor Besnard legt „À la carte“ als kulinarisches Revolutionsmärchen an, das mit viel Freude auf der Klaviatur eines Wohlfühlfilms spielt, aber auch einige überraschende Wendungen bereithält. Dadurch gelingt es dem Film, sich immer wieder aus einigen Klischeefallen des Liebes- und Historienfilmes zu befreien. Die französische Revolution wird hier kostensparend nur als Echo verhandelt – in den Gesprächen der Reisenden oder der Militärtruppen, die im Dorf Station machen. Der Sturm auf die Bastille wird nur im Abspann erwähnt.

Die ländliche Idylle bleibt unberührt von den blutigen Wirren der Zeit und bietet die Kulisse für eine andere, sanfte Revolution in der Küche, wo nebenbei noch die Erfindung der Pommes Frittes eingeflochten wird („Schmeckt vielleicht ein wenig ordinär, aber warum nicht?“). Das Herz des Filmes ist der wunderbare Grégory Gadebois. Ein Mann wie ein Berg. Er legt den begnadeten Koch als wortkarge, tief melancholische Figur an, in der die Leidenschaft für ihren Beruf immer wieder neu entflammt wird.