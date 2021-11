Keine Babys im Parlament : Britische Abgeordnete bekommt mahnende Mail

London Die Labour-Politikerin Stella Creasy kritisiert die Haltung des britischen Unterhauses gegenüber Müttern im Parlament. Sie hatte zuletzt vereinzelt ihren Säugling mit zur Arbeit genommen – und war dafür zurechtgewiesen worden.

Nach einem Verweis auf die aktuellen Regeln des britischen Unterhauses hat eine britische Abgeordnete Kritik an der Haltung des Parlaments zu Müttern geübt. „Es scheint, als sollten Mütter in der Mutter aller Parlamente nicht zu sehen oder zu hören sein“, schrieb die Labour-Politikerin Stella Creasy am Dienstagabend auf Twitter zu dem Foto einer E-Mail, die sie am gleichen Tag von der Parlamentsverwaltung erhalten hatte. Darin hieß es mit dem Verweis auf die Regeln des Unterhauses: „Man sollte seinen Sitz in der Kammer nicht in Begleitung eines Kindes einnehmen.“