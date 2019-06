Neuer Krimi : Donna Leon ist die Puste ausgegangen

Die Bestsellerautorin schickt einen melancholischen Commissario durch das sterbende Venedig.

Es kommt nur selten vor, dass der in seinem venezianischen Palast residierende Conte Falier seinen Schwiegersohn eindringlich, ja fast flehentlich zum Gespräch bittet. Commissario Guido Brunetti fürchtet schon, dass er seinem oft in dunkle Geschäfte verwickelten Schwiegervater aus einer kriminellen Patsche helfen soll. Doch es kommt anders. Der zerbrechlich gewordene Conte ist melancholisch gestimmt. Lange Zeit räsoniert er über Freundschaft und Familie, Tradition und Werte. Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis der Conte seine Sorgen offen auf den Tisch legt: Gonzalo Rodríguez de Tejeda, ein in Spanien geborener Freund aus alten Kindertagen, der es zunächst als Viehzüchter in Südamerika, später als Kunsthändler in Europa zu einem Vermögen gebracht hat und jetzt seinen Lebensabend in Venedig verbringt, scheint eine riesige Dummheit zu begehen.