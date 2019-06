Italienischer Krimiautor Camilleri : 93-Jähriger Schöpfer des „Kommissar Montalbano“ erleidet Herzanfall

Rom Andrea Camilleri, der italienische Schriftsteller und Regisseur und bekannt durch seinen Kommissar Montalbano, ist Medienberichten zufolge am Montag in einem lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 93-jährige Sizilianer sei am Morgen wegen Herz- und Atemproblemen in ein Krankenhaus in Rom gebracht worden, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Camilleris Umfeld. Dort habe der Autor wiederbelebt werden müssen.

Mit seinen Kriminalromanen über Kommissar Salvo Montalbano, der in der fiktiven sizilianischen Kleinstadt Vigata ermittelt, hat Camilleri in Italien und international großen Erfolg. Seine Bücher wurden allein in Italien mehr als 20 Millionen Mal verkauft, außerdem wurden sie in etwa 30 Sprachen übersetzt, darunter Deutsch. Etwa 30 der Romane wurden verfilmt, außerdem gibt es eine Fernsehserie über Montalbano, die die Italiener seit 20 Jahren unterhält.