Kritik : Die Geister der Migrationskrise

Berlin Zwei Autoren räumen mit dem „Mythos vom Rechtsbruch“ in der Flüchtlingspolitik auf – und zeigen Hintergründe und Verantwortliche auf.

Der Titel „Zauberlehrlinge“ verweist auf Goethes Ballade, in der der Lehrling die einmal gerufenen Geister nicht mehr loswird. Detjen und Steinbeis übertragen zur zeitlichen Verortung den „Kipppunkt“ in die Politik. Was in der Klimaforschung den Zeitpunkt beschreibt, von dem an eine Entwicklung kaum mehr umkehrbar ist, stellt in der Migrationsdebatte nach ihrer Analyse der Satz des damaligen CSU-Chefs Horst Seehofer vom Februar 2016 dar, als er von der „Herrschaft des Unrechts“ sprach. Dieser Satz habe Brücken der Verständigung abgebrochen und eine Schneise in den politischen Diskurs geschlagen, „durch die die Rhetorik rechtsnationaler Populisten bis tief in die bürgerliche Mitte vordringen konnte“, halten die Autoren fest.