Demenz : 2,7 Millionen Demenzkranke im Jahr 2050 erwartet

Brüssel (dpa) Die Zahl der Menschen mit Demenz in Deutschland wird neuesten Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2050 erheblich steigen. Während 2018 noch knapp 1,6 Millionen Menschen in der Bundesrepublik mit einer Demenzerkrankung lebten (das sind 1,9 Prozent der Bevölkerung), gehen die Experten von Alzheimer Europe von einem Anstieg auf 2,7 Millionen im Jahr 2050 aus (3,4 Prozent).

Diese Zahlen gehen aus einem neuen Bericht hervor, den der Dachverband nationaler Alzheimer-Gesellschaften am Dienstag in Brüssel vorstellte. Deutschland liegt mit dieser erwarteten Entwicklung im europaweiten Trend.

Die gute Nachricht: Über die meisten Altersgruppen hinweg erkrankten weniger Männer und auch Frauen an Demenz als noch in vorherigen Hochrechnungen erwartet. Der neuen Schätzung zufolge europaweit etwa eine Million Menschen weniger. „Es ist vielversprechend zu sehen, dass gesündere Lebensstile, bessere Bildung und eine verbesserte Kontrolle von kardiovaskulären Risikofaktoren einen Effekt auf die Häufigkeit von Demenz zu haben scheinen“, sagte der Direktor von Alzheimer Europe, Jean Georges, laut Mitteilung.

Allerdings führten das Bevölkerungswachstum in ganz Europa und die Folgen des demografischen Wandels mit immer mehr alten Menschen in vielen europäischen Ländern – wie auch in Deutschland – dazu, dass die Zahl der Demenzkranken insgesamt weiterhin stark ansteigt.