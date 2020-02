Im März : Der Vatikan öffnet seine Archive zu Pius XII.

Vatikanstadt Wegen der Debatte über das Verhalten Pius' XII. angesichts des Holocaust ist die Öffnung seiner Archive vielversprechend.

(kna) Die „Stichwort-Zutaten“ für das, was ab 2. März in Rom erforscht werden kann, wecken Erwartungen wie für einen Roman von Dan Brown: Vatikan – Archiv – geheim – Weltkrieg – Holocaust. Indes: In der Realität wird die Arbeit internationaler Historiker deutlich nüchterner ausfallen – was nichts daran ändert, dass sich ihnen Zugänge zu zwei spannenden Jahrzehnten der jüngeren Geschichte öffnen.