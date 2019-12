Wegen Porno-Vorwürfen : Hamburger Medienanstalt leitet Verfahren gegen Twitter ein

Norderstedt Juristischer Ärger für Twitter: Eine der deutschen Medienanstalten hat gegen das Portal ein förmliches Verfahren eingeleitet, weil die Plattform pornografische Inhalte frei zugänglich gemacht haben soll.

Twitter habe sich mit Hinweis auf irisches Recht geweigert, Nutzerprofile zu löschen oder zu sperren, die Fotografien oder Videos mit sexuellen Handlungen zeigen, teilte am Donnerstag die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein in Norderstedt mit. Es handele sich um Profile, die sexuelle Dienstleistungen und Produkte bewerben würden und die Kindern und Jugendlichen frei zugänglich seien. Die Medienanstalten sind in Deutschland unter anderem für den Jugendmedienschutz zuständig.