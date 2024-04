NaniBanani in Neuss setzt auf junge Familien Ein Café mit Kinderzimmer

Neuss · Im Dreikönigenviertel verwirklichte Nadine Gorzynski ihre Idee von einem Eltern-Kind-Café. Schon zur Eröffnung tummelten sich die Kleinsten in der Spiellandschaft des NaniBanani. Was dieses Café so anders macht.

22.04.2024 , 04:50 Uhr

In der ehemaligen Gaststätte „Am Baldhof“ hat Nadine Gorzynski ihr Eltern-Kind Cafe NaniBanani eröffnet. Foto: Wolfgang Walter

Von Ute Böhm