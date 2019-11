„Frauenfeindlich“ : Was hinter der Aufregung um das neue Rezo-Video steckt

Düsseldorf Das Spiel „Kiss, Marry, Kill“ ist bei Youtube-Stars angesagt – auch bei Rezo, der im Mai mit seinem CDU-Video für Aufsehen gesorgt hat. Er hat nun mit zwei weiteren Filmemachern eine eigene Version hochgeladen – und erntet harsche Kritik.

Das Video, das Rezo am 17. November auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht hat, greift den Trend auf. Zu Gast sind die Youtuber Julien Bam und Taddl. Es hat (Stand Freitag, 29. November) bereits fast 1,5 Millionen Aufrufe. Und es sorgt im Internet bei Nutzern für Empörung: Das Video sei gewaltverherrlichend, sexistisch und frauenverachtend. Dass das Spiel oberflächlich und menschenverachtend ist, geben die drei zu – trotzdem drehen sie ihr Video, weil es witzig sein soll. Vor diesem „Kiss, Marry, Kill“ hat Rezo schon einmal so ein Video gemacht, mit der Youtuberin Julia Beautx. Aber Rezo ist eben nicht mehr irgendein Youtuber: Der 27-Jährige hatte im Mai mit seinem Video über die „Zerstörung der CDU“ Schlagzeilen gemacht und damit die Partei und die Medienwelt aufgerüttelt. Seitdem steht er unter genauerer Beobachtung. Und „Kiss, Marry, Kill“ ist eben etwas anderes als eine Abrechnung mit der CDU.

„Alles nur ein Spiel“ schreiben viele sinngemäß als Reaktion auf das nun auf Rezos Kanal veröffentlichte Video – andere sehen das nicht so locker. Tatsächlich sprechen Rezo, Julien Bam und Taddl in eher vulgärer Sprache, immer wieder gemischt mit harmlosen Formulierungen. Sie spielen das Spiel, erklären, warum sie mit diesem und jenem schlafen, ihn heiraten oder eher töten würden – und man merkt beim Zusehen, dass das nicht ernst gemeint ist.

Der 31-jährige Bam ist auch an der Reihe, als es gilt, die Youtuberinnen Julia Beautx, Bianca „Bibi“ Claßen und – erneut – Shirin David in die Kategorien „Kiss“, „Marry“ und „Kill“ einzuordnen. Und das ist der entscheidende Moment: Ab Minute 7:16 wird auch die Schwangerschaft „Bibi“ Claßens zum Thema. Julien Bam: „Ich kann doch keine Schwangere killen.“ Darauf antwortet Youtuber Taddl lachend „Double Kill!“, zu Deutsch „doppelte Tötung“, eine Anspielung auf eine Formulierung in Videospielen. Doch dabei bleibt es nicht. Julien Bam sagt in Bezug auf Claßens Schwangerschaft: „Mit ,Bibi’ kann ich auch keine Nummer schieben.“ Sie werde gerade zum zweiten Mal Mutter. Da klinkt sich Rezo ein: „Hä? Na, und?“, fragt er – und weiter: „Aber man darf doch mit Müttern...“ Es wird das Wort „spielen“ eingefügt als Ersatz für das, was Rezo wirklich gesagt hat. Und Rezo noch einmal: „Warum sollte man denn mit Müddern nicht mehr...“