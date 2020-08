Rechte unter Druck : Facebook löscht „Compact-Magazin“-Seiten

Berlin Seit Freitagabend heißt es auf den entsprechenden Accounts des „Compact-Magazins“, Seite beziehungsweise Inhalt seien nicht verfügbar. Facebook und Instagram haben die Seiten des in der rechten Szene beliebten Magazins gesperrt.

Das Magazin ist für rechte Verschwörungsmythen bekannt. Es hatte für die an diesem Samstag in Berlin geplante Demonstration gegen die Corona-Politik viel Werbung gemacht. Die Sperrung dürfte für das Magazin ein Schlag sein: Laut WDR und NDR hatten mehr als 90.000 Menschen die Seite mit einem Like bewertet.