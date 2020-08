Cyber-Attacke : Bundeswehr-Fuhrparkservice wird Opfer von Hackerangriff

Berlin Hacker haben einen Cyberangriff auf die Servicegesellschaft für den Fuhrpark der Bundeswehr verübt. Noch ist unklar, ob Daten und Adressen von Politikern und Militärs erbeutet wurden.

„In der vergangenen Woche gab es einen Angriff eines noch nicht identifizierten Externen auf das IT-Netz des Unternehmens“, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag mit. Der Vorfall sei dem Ministerium am 13. August gemeldet worden und werde derzeit intensiv untersucht. Zuerst hatte die „Bild am Sonntag“ berichtet.