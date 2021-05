Gastrolle in Münster : Darum wurde Gerichtsmediziner Tsokos aus dem „Tatort“ herausgeschnitten

Köln Die Rolle eines Berliner Gerichtsmediziners im Münster-„Tatort“ ist vom WDR nach den Dreharbeiten stark beschnitten worden. Der Sender nennt gleich mehrere Gründe für die Entscheidung.

Der Berliner Gerichtsmediziner Michael Tsokos (54) hätte im Münster-„Tatort“ vom Sonntagabend eigentlich eine Gastrolle gehabt, ist aber fast vollständig herausgeschnitten worden. „Lange nach dem Ende der Dreharbeiten für den Münsteraner ‚Tatort: Rhythm and Love’ haben wir erst durch Zufall erfahren, dass Jan Josef Liefers und Michael Tsokos für den RTL-Streamingdienst TV Now in einer gemeinsamen Serie auftreten, bei der die Beiden gemeinsam obduzieren und die somit optisch fast das gleiche Umfeld der Rechtsmedizin zeigt wie der Münsteraner Tatort“, teilte der zuständige Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Montag in Köln auf Anfrage mit.