Kurznachrichtendienst Twitter : Musk denkt über Tweet-Bewertungen der Nutzer nach

Düsseldorf Der neue Twitter-Chef Elon Musk erwägt weitere Änderungen bei dem Kurznachrichtendienst, unter anderem etwa Bewertungen von Tweets durch die Nutzer. Und: Er will das gesperrte Twitter-Konto von Ex-Präsident Donald Trump wieder aktivieren.

Musk machte diese Vorschläge in einer Antwort auf einen Tweet, in dem darauf hingewiesen wird, dass es bei Facebook ein Aufsichtsgremium für zulässige Inhalte gebe, das sowohl im linken wie im rechten politischen Spektrum umstritten sei. Musk wertete den Tweet mit dem Hinweis auf die Kritik am Aufsichtsgremium bei Facebook als gutes Argument.