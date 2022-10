Nachrichtendienst fiel weltweit aus : Whatsapp nach massiver Störung wieder online

Düsseldorf Über den Kurznachrichtendienst Whatsapp konnten am Dienstagmorgen knapp zwei Stunden lang keine Nachrichten mehr verschickt werden. Der Grund für den Ausfall ist noch unklar.

Offenbar betraf das Problem gleichermaßen Android-Smartphones und Apple-iPhones. Und der Blick in soziale Medien zeigt: Das Problem bestand nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Mutmaßlich handelt es sich um eine globale Störung. Weltweit gibt es zwei Milliarden Whatsapp-Nutzer, in Deutschland nutzen täglich knapp 60 Millionen Menschen die App.

In der Vergangenheit war es immer wieder zu Störungen bei Whatsapp gekommen. Im Oktober 2021 war der Dienst genauso wie Facebook und Instagram sechs Stunden offline. Das Unternehmen erklärte damals, es sei eine „fehlerhafte Neukonfiguration“ an den Routern vorgenommen worden, die für den Datenverkehr zwischen den Rechenzentren verantwortlich seien. Ein menschlicher Fehler hatte also für den Ausfall gesorgt. Damals ging es für den Mutterkonzern Facebook auch an der Börse kräftig bergab.