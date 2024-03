Digitale Haushaltsbücher Mit diesen Apps können Sie jeden Monat Geld sparen

Es gibt Ratschläge, die sind so gut, dass man sie immer wieder geben kann. Drei Beispiele: Wer mit dem Fahrrad fährt, sollte seine Eitelkeit überwinden und unbedingt einen Helm tragen, wer endlich eine halbe Stunde am Stück joggen will, fängt am besten in kleinen Intervallen an – und wer Geld sparen möchte, führt ein Haushaltsbuch. Ein Haushaltsbuch? Ja, es klingt antiquiert – ist aber noch genauso nützlich wie zu Urgroßmutters Zeiten. Denn wer seine Ausgaben im Blick hat und genau ausrechnet, wie viel Geld er zur Verfügung hat, kann einen festen Betrag pro Monat einsparen.