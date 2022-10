Gründer von Tesla und SpaceX : So oft wurde das Parfum „Verbranntes Haar“ von Elon Musk schon vorbestellt

So oft wurde das Parfum „Verbranntes Haar“ von Elon Musk schon vorbestellt

Los Angeles Er gründete bereits Tesla, das Weltraumunternehmen SpaceX und die Boring Company. Mit Letzterer will Elon Musk nach Flammenwerfern und Hüten im kommenden Jahr ein Parfum auf den Markt bringen. Wie oft es bisher vorbestellt wurde.

Der Tesla-Chef Elon Musk sorgt mit seinen jüngsten Plänen, ein Parfum mit dem Namen „Burnt Hair“ (zu deutsch: „Verbranntes Haar“) auf den Markt zu bringen, einmal mehr für Furore. Über die Internetseite seiner Firma Boring Company bietet der reichste Mann der Welt unter „Essenz des abstoßenden Verlangens“ das rote Parfum-Flakon für rund 100 Euro an. Es soll im ersten Quartal 2023 ausgeliefert werden. Musk erklärte, in wenigen Stunden 10.000 Parfums verkauft und damit eine Million Dollar verdient zu haben. „Mit einem Namen wie meinem war es unvermeidlich, ins Parfümgeschäft einzusteigen – Warum habe ich überhaupt so lange dagegen gekämpft!?“ fragte Musk auf Twitter, wo er sich nun als Parfümverkäufer bezeichnet.