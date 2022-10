Girocard : Was das Ende von Maestro bedeutet

Was das Ende von Maestro bedeutet

Düsseldorf Der US-Konzern Mastercard schafft die Zahlungsfunktion ab, mit der man die Girocard im Ausland nutzen kann, Mitte 2023 ab. Bstehende Karten bleiben noch bis zu ihrem Ablaufdatum gültig.

Viele Bankkunden finden, auf ihrer Girocard zwei überlappende Punkte in Rot und Blau. Die sind wichtig, beispielsweise, wenn man beim Shoppen im Auslandsurlaub mit Karte zahlen und/oder sich außerhalb Deutschlands mit Bargeld versorgen will. Das Ganze heißt Maestro, ein lange Zeit praktiziertes Verfahren für die Nutzung von Debitcards im Ausland, das jetzt aber vor dem Aus steht.

Was ist Maestro? Das Produkt kommt von dem als Kreditkartenanbieter bekannten US-Konzern Mastercard und ist ein internationales Zahlungsnetzwerk, das den Kunden deutscher Banken und Sparkassen ermöglicht, ihre Girocard auch im Ausland einzusetzen. „Co-Badging“ nennt man das.

Was ist V-Pay? Das ist das System des US-Konkurrenten Visa. Es ist dem von Mastercard vergleichbar (allerdings nur in Europa einsetzbar). Eines von beiden Symbolen ist auf den meisten der über 100 Millionen Girocards in Deutschland zu finden.