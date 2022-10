Raiffeisenbank Erkelenz und Volksbank Heinsberg : Banken fusionieren nun technisch

Erkelenz/Heinsberg Volksbank und Raiffeisenbank: Die Umstellung soll reibungslos verlaufen. Am kommenden Wochenende, 14. bis 17. Oktober, müssen die Kunden mit Einschränkungen rechnen.

Nachdem die Eintragung der Verschmelzung der ehemaligen Raiffeisenbank Erkelenz mit der Volksbank Heinsberg im Genossenschaftsregister eingetragen wurde, steht die technische Fusion vom 14. bis 17. Oktober bevor. Ab diesem Zeitpunkt werden die Konten der Kunden unter einem Dach zusammengeführt. „Wir werden alles tun, dass sich die Umstellung so einfach und reibungslos wie möglich gestaltet“, so Vorstandsmitglied Dirk Cormann.

Daher bleiben die Filialen der ehemaligen Raiffeisenbank Erkelenz am Freitag, 14. Oktober, geschlossen. Das Kundenservicecenter ist ebenfalls nicht erreichbar. Die Standorte der Volksbank Heinsberg bleiben offen, das Service- und Beratungscenter ist telefonisch unter 02452 9253000 von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Den Kunden beider Häuser steht das Onlinebanking in der Zeit von Freitag, 14. Oktober, 20 Uhr, bis Samstag, 15. Oktober, 17 Uhr, nicht zur Verfügung. Am Freitag stehen die Geldautomaten der ehemaligen Raiffeisenbank Erkelenz eG von 10 bis 10.30 Uhr für Ein- und Auszahlungen nicht zur Verfügung. Auch an Geldautomaten anderer Banken und Kartenzahlungsterminals sind Verfügungen und Kontaktlos-Zahlungen für die Erkelenzer Bankkunden am Samstag von 1.30 bis 12 Uhr nur eingeschränkt möglich. Das Gleiche gilt für die Verfügbarkeit von Kontoauszügen.