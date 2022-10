Sanifair erhöht die Preise : Viele Autobahn-Toiletten werden demnächst teurer

Ein Schild mit der Aufschrift „70 ct“ ist am Automat am Eingangsbereich einer Sanifair-Toilette an einer Autobahn-Tankstelle angebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Tobias Hase

Bonn Der Toilettenbetreiber an Raststätten, Sanifair, erhöht zum ersten Mal seit der Einführung des Systems die Preise. Künftig muss mehr gezahlt werden, es gibt aber auch mehr zurück.

Der Toilettenbesuch wird an den meisten Autobahntankstellen und Raststätten in Deutschland teurer. Ab dem 18. November will der Toilettenbetreiber Sanifair das Nutzungsentgelt an den von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang der Autobahnen von bislang 70 Cent auf 1 Euro erhöhen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr.