Senioren in Grevenbroich wurde Opfer : Kriminelle ergaunern Karte, PIN und schließlich Bargeld

Grevenbroich Die Polizei sucht zwei Diebe, die sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben, eine ältere Dame bedrängt und ihr die Bankkarte gestohlen haben. Es gibt eine Täterbeschreibung.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es bereits vergangene Woche Freitag, 7. Oktober, gegen 16 Uhr in einer Wohnung am Bahnhofsvorplatz in Grevenbroich zu dem Vorfall. Die vermeintlichen Arbeiter sollen die Bewohnerin unter Druck gesetzt und hartnäckig versucht haben, in die Wohnung zu gelangen – schließlich mit Erfolg.