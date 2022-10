Kultur in Jüchen : Tickets für Kabarett werden 2023 günstiger

Jüchen Von Ingo Appelt bis Tina Teubner: Bekannte Kabarettisten und Comedians kommen 2023 ins Jüchener Realschul-Forum. Die Tickets werden preiswerter als 2022. In diesem Jahr verläuft der Karten-Verkauf schleppend.

Den Auftakt 2023 werden Tina Teubner und Ben Süverkrüpp am 18. April machen, danach folgen Simone Solga am 10. Mai und Thorsten Bär am 14. Juni. In der zweiten Jahreshälfte, am 7. September, kommt Guido Cantz. Ingo Appelt gastiert am 26. Oktober in Jüchen. Ort für alle fünf Auftritte ist das Forum der Realschule an der Stadionstraße. Beginn ist eine Stunde früher als in diesem Jahr, um 19 statt um 20 Uhr. „Wir haben die Resonanz bekommen, dass viele Besucher diesen früheren Termin wünschen, weil sie etwa direkt von der Arbeit zum Kabarett kommen und weil sie dann nicht so spät zu Hause sind“, erläutert Tim Jansen die Änderung. Einlass wird ab 18 Uhr sein.