Verdacht auf Untreue : Staatsanwaltschaft durchsucht Westfleisch-Standorte

Düsseldorf Nach dem Corona-Ausbruch unter Mitarbeitern droht Westfleisch neuer Ärger: Denn einem Medienbericht zufolge ist der Münsteraner Fleischhersteller Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen geworden.

Wie die "Wirtschaftswoche" berichtete, durchsuchte die Staatsanwaltschaft Münster am Dienstag den Hauptsitz sowie einen Betrieb des Unternehmens in Coesfeld. Ein Sprecher der Behörde sagte der Zeitung, es werde wegen des Anfangsverdachts der Untreue zum Nachteil von Westfleisch ermittelt.

Laut "Wirtschaftswoche" geht es dabei in erster Linie um rund 12.000 Tonnen Schweinefleisch, die zu branchenunüblichen Bedingungen über einen Zwischenhändler in den Vereinigten Arabischen Emiraten an einen Kunden in China verkauft worden sein sollen. Gegen welche Personen konkret ermittelt wird, blieb zunächst offen.