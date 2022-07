Nächster Schlag für Reisende : In der Urlaubszeit droht Streik von Lufthansa-Piloten

In der Urlaubszeit droht Streik von Lufthansa-Piloten

Düsseldorf Nach dem Warnstreik am Mittwoch gibt es die nächste Hiobsbotschaft für Reisende: Bald könnten auch die Piloten der Lufthansa streiken. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat eine Abstimmung unter ihren Mitgliedern gestartet.

Kaum hat das Bodenpersonal der Lufthansa seine Arbeit wieder aufgenommen, droht der nächste Schlag für Reisende. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit teilte am Donnerstag mit, dass sie eine Urabstimmung unter den rund 5000 Piloten des Unternehmens und der Frachttochter Lufthansa Cargo starte. Stimmen mindestens 70 Prozent von ihnen zu, könnte es zu unbefristeten Streiks kommen. Und das möglicherweise noch im August, also mitten in der Urlaubszeit.