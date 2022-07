Flugausfälle in ganz Deutschland : Verdi-Warnstreik kommt zur Unzeit

Meinung Düsseldorf 20.000 Beschäftigte der Lufthansa legen am Mittwoch ihre Arbeit nieder – zu früh. Die Gewerkschaft Verdi hätte mindestens die Tarifverhandlungen in der kommenden Woche abwarten sollen, bevor sie die ohnehin geplagten Reisenden weiter in Mitleidenschaft zieht.

Doch der Warnstreik an diesem Mittwoch kommt zur Unzeit – und viel zu früh. Urlauber in ganz Deutschland müssen wegen des Personalmangels an Flughäfen ohnehin schon mit riesigen Warteschlangen rechnen. In Düsseldorf wurden zuletzt sogar Seelsorger eingesetzt, um die gebeutelten Reisenden zu betreuen. Nun leiden dort rund 57.000 Passagiere unter Ausfällen und Verspätungen, denn Verdi hat die Mitarbeiter des Unternehmens Leos am Mittwoch ebenfalls zum Streik aufgerufen. Sie übernehmen normalerweise 70 bis 80 Prozent der sogenannten Push-Back-Vorgänge, schieben also die Flugzeuge von der jeweiligen Parkposition zurück, damit diese Richtung Startbahn rollen können. Ohne sie kann niemand fliegen. Und auch in Frankfurt und München fallen insgesamt mehr als 1000 Flüge aus, 134.000 Passagiere sind betroffen. Das Ausmaß des von Verdi provozierten Chaos ist riesig und betrifft Reisende in der ganzen Bundesrepublik.