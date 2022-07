Ergebnis um ein Drittel verbessert : Wieder Milliardengewinn für die Deutsche Bank

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main. Foto: dpa/Arne Dedert

Frankfurt am Main Das Unternehmen war seit 2011 nie mehr so gut in einem zweiten Quartal. Doch Krieg, Inflation und die Sorgen vor einer Rezession dämpfen die Erwartungen für den Rest dieses Jahres.

Weiterleiten Drucken Von Georg Winters

Es ist wie so oft mit der Deutschen Bank und dem Aktienmarkt: Die Zahlen, die Deutschlands größtes Geldhaus präsentiert, sind durchweg positiv, doch dann ist da ein wesentlicher Punkt, der bei den Börsianern nicht so gut ankommt, und schon rauscht der Aktienkurs nach unten. Am Mittwoch hat die Bank ihre Zahlen für das zweite Quartal dieses Jahres präsentiert. Ein wesentliches Ergebnis: Der Vorsteuergewinn ist um etwa ein Drittel auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Jahresüberschuss hat sich sogar um etwas mehr als die Hälfte auf 1,05 Milliarden Euro erhöht. Es war der achte Quartalsgewinn hintereinander, das stärkste erste Halbjahr seit 2011. Die Reaktion an der Börse: Der Kurs fiel um deutlich mehr als drei Prozent.

Für die Negativreaktion hat die Deutsche Bank zum Teil selbst gesorgt. Denn der Ausblick, den sie gegeben hat, ist angesichts von Unsicherheiten um die weitere Entwicklung der Energiepreise, einer weiterhin hohen Inflationsrate und den Gefahren einer Rezession gedämpft. „Immun sind allerdings auch wir gegen das makroökonomische Umfeld nicht. Deswegen sorgen wir selbstverständlich für den wahrscheinlichen Fall einer wirtschaftlichen Eintrübung vor“, hat der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing erklärt. Sichtbar wird dies in einer Risikovorsorge, die sich gegenüber dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres auf 233 Millionen Euro verdreifacht hat. „Zudem macht sich der Inflationsdruck in weiten Teilen der Welt auch in unserer Bank bemerkbar, weswegen die bereinigten Kosten ohne Umbaukosten und Bankenabgaben gegenüber dem Vorjahresquartal leicht auf 4,7 Milliarden Euro gestiegen sind“, so Sewing.

Das hat am Ende Konsequenzen für die Nachsteuerrendite – jenes Kriterium, das die Bank seit Jahren als wichtigste Messlatte ihres Erfolgs heranzieht. Acht Prozent sollten es den bisherigen Angaben zufolge für das Jahr 2022 sein, etwa 7,9 Prozent hat die Bank im zweiten Quartal erreicht. Also nur geringfügig weniger als erhofft, und doch sagt Sewing, dass „dieses Ziel im aktuellen Umfeld schwieriger zu erreichen sein wird“. So etwas kann Investoren ungeachtet eines Gewinns, der deutlich höher ausgefallen ist als erwartet, verunsichern. Und so sind manche am Mittwoch offensichtlich aus der Aktie ausgestiegen.

Dazu kommt, dass die börsennotierte Fondstochter DWS, an der der Deutsche Bank über deren Beteiligungsholding noch knapp 80 Prozent der Anteile gehören, unter der Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) leidet. Rund 25 Milliarden Euro sind dort abgeflossen, vor allem aus Geldmarktfonds mit niedrigen Margen, wie die Deutsche Bank betont. Das ist logisch, weil diese Produkte mit steigenden Zinsen für Anleger weniger attraktiv sind. Für das zweite Quartal meldet die DWS einen Gewinnrückgang um zehn Prozent auf 155 Millionen Euro. Sie war zuletzt wegen des Verdachts auf Greenwashing kritisiert worden. Greenwashing bedeutet, dass ein Unternehmen in der Öffentlichkeit eigene Produkte als besonders umwetbewusst beschreibt, was dann nicht zutrifft. Das Unternehmen hat die Vorwürfe zwar stets bestritten, sein bisherige Chef Asoka Wöhrmann war aber dennoch im Juni zurückgetreten, nachdem die Staatsanwaltschaft Ende Mai die Unternehmenszentralen der DWS und der Deutschen Bank durchsucht hatte.

Ein Ziel hat die Deutsche Bank unabhängig davon mit ihren vier Geschäftsfeldern auf jeden Fall erreicht: Der Gewinn verteilt sich ein bisschen gleichmäßiger als zuvor auf die Sparten. „Unsere Bank steht auf vier sehr robusten Pfeilern“, so Sewing. Die Investmentbank habe ihren Vorsteuergewinn noch einmal leicht steigern können, vor allem die Unternehmensbank und die Privatkundenbank hätten erheblich zugelegt, erklärte der Konzernchef. Die beiden letzteren Geschäftsfelder machten im ersten Halbjahr nach seinen Angaben zusammen mit der Vermögensverwaltung mehr als die Hälfte des Vorsteuergewinns der Kernbank aus. Vor einem Jahr hatte dieser Wert noch bei rund 30 Prozent gelegen, der Gewinn war also mehr als deutlich vor allem aus dem Investmentbanking gekommen.