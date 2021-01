In eigener Sache : Auf direktem Weg zum neuen Job in der Region

Auf direktem Weg zum neuen Job in der Region

In eigener Sache

Düsseldorf Sie sind auf der Suche nach einem Job in NRW - oder nach einem neuen Mitarbeiter? Das neue regionale Portal rp-stellenmarkt.de hilft Jobsuchenden und Arbeitgebern weiter.

Auf dem Portal rp-stellenmarkt.de der Rheinischen Post und von RP Digital finden Jobsuchende und Unternehmen aus der Region künftig ganz einfach zusammen - der Schwerpunkt liegt dabei auf der Region Düsseldorf, dem Rheinland und dem Bergischen Land. Denn neben der Attraktivität des Arbeitgebers ist die Nähe zum Wohnort häufig das zentrale Kriterium bei der Jobsuche. Und wer gerade nicht aktiv nach einer neuen Stelle Ausschau hält, kann über das Portal einen Eindruck bekommen, welche Arbeitgeber in der Region in welchen Bereichen nach Mitarbeitern suchen. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, sich potenziellen Bewerbern in einem Firmenprofil vorzustellen.