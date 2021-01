Letzte Testphase : Novavax weckt Hoffnung auf weiteren Corona-Impfstoff

Washington Der US-Konzern Novovax meldet auf Grundlage vorläufiger Ergebnisse eine offenbar hohe Schutzquote seines Impfstoffkandidaten. Bei den neuen Mutanten soll die Wirksamkeit aber nicht ganz so stark sein.

Ein Corona-Impfstoffkandidat des US-Pharmakonzerns Novavax schützt offenbar zu 89 Prozent vor Covid-19. Dies geht aus einer vorläufigen Analyse der dritten und letzten Testphase für das Präparat hervor, wie das Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Laut der britischen Studie wirkt das Mittel auch gegen in Großbritannien und in Südafrika erstmals aufgetauchte Varianten des Virus - wenn auch nicht ganz so gut.