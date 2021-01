Jeden Monat Geld sparen : Der Weg zum besseren Handyvertrag

Düsseldorf Zu Weihnachten gab es ein Smartphone, nun denken viele Kunden über einen neuen Handytarif nach. Wir erklären, worauf Sie dabei achten müssen.

Nutzerverhalten checken Manche Kunden buchen noch immer Pakete von 200 oder 300 Minuten im Monat für das Handy. Da aber zur Zeit der Pandemie deutlich mehr telefoniert wird, könnte eine Flatrate für Telefonie in alle Netze oft angemessen sein – sie kostet beispielsweise bei Aldi Talk inklusive SMS-Flatrate und drei Gigabyte Daten nur 7,99 Euro für vier Wochen. Die Anrufe innerhalb der EU müssen dabei für den Kunden kostenfrei an ihn weitergeleitet werden, wenn er unterwegs ist. Auch Anrufe aus dem EU-Ausland an Rufnummern in Deutschland sind wegen der EU-Regulierung ohne Aufschlag möglich. Wenn viele Unternehmen also mit dem kostenlosen EU-Roaming werben, stellen sie in Wahrheit einen Punkt heraus, zu dem sie sowieso gezwungen sind.



Datennutzung Kunden müssen ihren Datenverbrauch realistisch einschätzen. Im Schnitt kommen sie mit drei Gigabyte Daten alle vier Wochen aus. Das ergab eine Studie des Vergleichsportals Verivox Ende vergangenen Jahres. Die drei Mobilfunkkonzerne Telekom, Vodafone und Telefónica würden über ihre Eigenmarken jedoch Verträge mit durchschnittlich 23 Gigabyte vermarkten, also dem siebenfachen des von den Kunden benötigten Volumens. „Über die App der aktuellen Telefonfirma lässt sich oft überprüfen wie hoch der Datenverbrauch ist“ sagt Teltarif-Expere Gajek: „Da kann man sich grob dran orientieren.“ Wer allerdings häufiger Streamingdienste oder Videos nutzen wolle, sollte aus seiner Sicht eine Sicherheitsreserve einplanen, obwohl der aktuelle Homeoffice-Trend sogar zu weniger Datennutzung im Handynetz führe. „Wenn die Leute mehr Zuhause sind, nutzen sie ja das heimische W-Lan.“