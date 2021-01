Erfolgreichster Autobauer : Toyota verkauft 2020 mehr Autos als VW

Tokio Der japanische Autobauer Toyota hat Volkswagen erstmal seit fünf Jahren wieder bei der Zahl verkaufter Autos hinter sich gelassen. Ein Grund dafür sind auch die Verkaufsrückgänge durch die Corona-Pandemie. Toyota war in China besonders erfolgreich.

Der japanische Hersteller erklärte, vor allem in China habe Toyota mehr Autos verkauft: Das Plus in der Volksrepublik lag bei über zehn Prozent im Vorjahresvergleich. Auch Volkswagen profitierte von starken Verkäufen in China.