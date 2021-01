Parfümeriekonzern baut um : Douglas streicht 600 Stellen in Deutschland und schließt 60 Filialen

Foto: dpa/Axel Heimken

Das Düsseldorfer Unternehmen will 60 der 430 Niederlassungen in Deutschland schließen. Die betroffenen Mitarbeiter könnten in einer Transfergesellschaft unterkommen oder gegen eine Abfindung das Unternehmen verlassen.

Von Georg Winters

Die Corona-Krise hat auch das stationäre Geschäft des Parfümeriekonzerns Douglas deutlich erschüttert. Trotz eines Umsatzanstiegs um 40 Prozent auf 822 Millionen Euro im E-Commerce-Bereich sanken die Erlöse des Unternehmens im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete im September des vergangenen Jahres) um mehr als sechs Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das heißt im Umkehrschluss: In den Douglas-Läden fiel der Umsatz um fast ein Fünftel auf knapp 2,4 Milliarden Euro.

Die Konsequenzen sind mittlerweile bekannt: 60 der etwa 430 Filialen in Deutschland sollen geschlossen werden, also fast jedes siebte Ladenlokal. Rund 600 Mitarbeiter werden ihren Job verlieren. Damit streicht Douglas nahezu jeden achten Arbeitsplatz hierzulande. Die ausscheidenden Mitarbeiter versucht Douglas nach Angaben seiner Vorstandsvorsitzenden Tina Müller in einer Transfergesellschaft unterzubringen. Und natürlich will der Konzern, wie das in solchen Fällen üblich ist, einem Teil der Belegschaft Abfindungen anbieten, damit die Betroffenen das Unternehmen freiwillig verlassen. Die Kosten für das Sparpaket könnten sich auf 70 Millionen Euro belaufen. Der operative Gewinn soll allein durch die Filialschließungen um rund 100 Millionen Euro steigen. Auf der anderen Seite will die Vorstandsvorsitzende in Flagship-Stores „in Top-Lagen“ investieren und setzt auf international führende Marken.