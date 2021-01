Spar-Strategie : Commerzbank will laut Insider 10.000 Stellen streichen

Düsseldorf Die Commerzbank hat einem Insider zufolge die Details ihrer neuen Strategie festgezurrt. Einem Insider zufolge könnte jede zweite der 800 Filialen geschlossen werden.

In den kommenden Tage werde in den Gremien über die geplanten Maßnahmen gesprochen und am 3. Februar werde der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung darüber entscheiden, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Donnerstag zu Reuters.