Insolvenz der Drogeriemarktkette : Ehemalige Schlecker-Beschäftigte sollen Geld bekommen

Ehingen Die Drogeriemarktkette Schlecker hatte im Januar 2012 Insolvenz angemeldet. Rund 15 Prozent der Ansprüche ehemaliger Mitarbeiter sollen bis Ende Juli beglichen werden. Das gesamte Verfahren dauert aber noch an.

Rund 22.600 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker sollen Geld bekommen. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz bereite derzeit Abschlagszahlungen in Höhe von rund 21,3 Millionen Euro vor, teilte sein Sprecher am Dienstag mit. Ein Teil davon gehe auch an Krankenkassen, Sozialversicherungen und die Bundesagentur für Arbeit. Zuvor hatten mehrere Medien über die Ankündigung berichtet.