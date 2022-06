Kundgebung in Düsseldorf : Mitarbeiter der Uni-Kliniken demonstrieren für mehr Personal

Düsseldorf Die Gewerkschaft Verdi hatte erneut zu einem landesweiten Streik in Düsseldorf aufgerufen. Die Mitarbeiter betonten, dass ihnen die Patienten sehr am Herzen liegen und betonen, dass dringend mehr Personal gebraucht wird.

„Wir sind hier, gerade weil uns die Patienten am Herzen liegen“, sagt Maria Perez bei der Auftakt-Kundgebung vor dem DGB-Haus. Seit 21 Jahren arbeitet die 46-Jährige am Düsseldorfer Universitätsklinikum (UKD) in der Radiologie. Was sie und ihre Kollegen mit dem Streik erreichen wollen, erläutert sie an einem Beispiel: „Bei einer Computer-Tomografie muss es auf jeden Fall zwei medizinisch-technische Assistenten geben, um die Patienten bestmöglich versorgen zu können.“ Neben ihr stehen Carina Köster und Amelie Brunner, die in Köln auf der Intensivstation der Uni-Klinik arbeiten. Beide tragen ein gemeinsames Shirt mit der Aufschrift „Wir können uns nicht teilen“ und berichten über Personalknappheit und spontane Notdienste, in denen die Situation nicht mehr weit von einer Patientengefährdung entfernt gewesen sei. „Wir sind hier, weil wir so etwas nicht mehr erleben wollen“, sagt Köster.