Heiligenhaus : Brand in ehemaliger Flüchtlingsunterkunft

Acht Container der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft an der Bertha-Benz-Allee brannten aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus An der Bertha-Benz-Allee in Heiligenhaus brannten am frühen Samstagmorgen mehrere Wohncontainer einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft.

() Um 5.46 Uhr wurde die Feuerwehr Heiligenhaus alarmiert. Zunächst meldeten Anrufer der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus dem Heiligenhauser Süden, der genaue Ort konnte nur vermutet werden. Schon auf der Anfahrt machte die Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung im Bereich einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft aus. Bei Eintreffen der ersten Kräfte brannten acht Wohncontainer eines zusammenhängenden Komplexes. Ob sich im Gebäude Personen befinden, war unklar. Der Einsatzleiter ließ Stadtalarm und damit die Sirenen für die Feuerwehr Heiligenhaus auslösen.

Da Teile der Container mit Spanplatten vor unbefugten Zutritt geschützt waren, mussten die Kräfte diese gewaltsam entfernen. 45 Kräfte aus Heiligenhaus und Velbert waren bis in die Mittagsstunden im Einsatz und löschten aufflammende Glutnester ab. Für mehrere Stunden musste die Bertha-Benz-Allee, die zu einem Friedhof und der städtischen Grünannahme führt, für den Verkehr gesperrt werden. Mit einer Drohne und angeschlossener Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr die Einsatzstelle schließlich aus der Luft, um verbleibende Glutnester aufzuspüren.