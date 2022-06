Auszeichnung geht nach Brachelen : St. Gereon Seniorendienste erneut bester Arbeitgeber

Brachelen Gleich drei Titel haben die St. Gereon Seniorendienste beim bundesweiten Wettbewerb „Great place to work“ abgeräumt. Diesmal war es besonders spannend.

(dg) Dreifacher Erfolg im bundesweiten Arbeitgeber-Wettbewerb „Great place to work“: Die St. Gereon Seniorendienste gGmbH hat zum zweiten Mal in Folge nicht nur herausragend abgeschnitten, sondern es geschafft, ihre drei Titel aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen – bester Arbeitgeber in NRW, bester Arbeitgeber Deutschlands, bester Arbeitgeber im Bereich Gesundheit und Soziales.

Geschäftsführer Gerd Palm ist stolz auf das Erreichte. „Bis zum Schluss blieb es spannend, unsere Platzierung war nicht klar“, verriet er. Rund 300 Beschäftigte nahmen an einer groß angelegten Meinungsumfrage für den jährlichen Wettstreit teil, beantworteten dabei während des zweiwöchigen Befragungszeitraums insgesamt 64 Fragen, zum Beispiel zum Arbeitsklima und Wohlfühlfaktor in den Pflegeeinrichtungen in Brachelen, Ratheim und Gereonsweiler sowie in den zahlreichen Tagespflegen, die die St. Gereon Seniorendienste gGmbH im Kreis Heinsberg und Kreis Düren betreibt.