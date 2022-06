Standortschließungen bei Stahlhersteller : SPD: Land lässt Vallourec-Beschäftigte im Stich

Düsseldorf Die SPD-Landtagsfraktion übt massive Kritik an der Industriepolitik von Hendrik Wüst (CDU). Der lasse die Beschäftigten des Stahlherstellers Vallourec im Stich.

Die SPD-Landtagsfraktion will den geplanten Stellenabbau beim Stahlkonzern Vallourec in Mülheim und Düsseldorf und die Produktionsverlagerung nach Brasilien zum Thema im Düsseldorfer Landtag machen. In einem Antrag, der unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Die Werksschließungen wären ein herber Rückschlag für den Industriestandort NRW.“ Allein in der Stahlindustrie seien 45.000 Beschäftigte in überwiegend hochwertigen Arbeitsverhältnissen tätig. An einem Industriearbeitsplatz hingen etwa drei weitere Stellen. „Es drohen zudem Negativeffekte in den Wertschöpfungsketten, etwa bei den Hüttenwerken Krupp Mannesmann (HKM), die Vormaterial an ihre drei Gesellschafter liefern – Vallourec ist mit 20 Prozent beteiligt“, schreibt die SPD. Sie verlangt, der Landtag müsse feststellen, dass die geplanten Standortschließungen „nicht im wirtschaftlichen und strategischen Interesse des Landes liegen und alle Möglichkeiten auszuloten sind, diese abzuwenden.“ Wesentliche Industriezweige wie die Stahlindustrie im Land seien Teil einer kritischen Infrastruktur, die hinsichtlich des Erfolgs der Energiewende als auch hinsichtlich der angestrebten Energiesouveränität für den Standort strategische Bedeutung hätten. Gemeinsam mit dem Landtag solle die Regierung Lösungswege suchen, „diejenigen Industrieunternehmen im Rahmen einer aktiven Industriepolitik so schnell wie möglich zu stabilisieren, die durch steigende Energiekosten und anstehende Zukunftsinvestitionen im Zuge der Energiewende in ihrer Existenz bedroht sind“, fordert die SPD-Fraktion. Zudem müsse noch in diesem Sommer ein Stahlgipfel in NRW ausgerichtet werden, um verlässliche Rahmenbedingungen und konkrete Unterstützungen für die Branche in der Transformation auf den Weg zu bringen.