Bereits im März : Ehemaliger Stadtarchivar Uwe Boelken verstorben

Leichlingen Er war unter anderem als Stadtführer und Schriftsteller bekannt, interessierte und engagierte sich intensiv für Heimat- und Kirchengeschichte.

Bereits vor 40 Jahren kam der gebürtige Langenfelder bei seinen Studien zur Rheinischen Landesgeschichte an der Universität Düsseldorf erstmals mit Leichlingen in Berührung. Vom 1. Juni 2002 bis 31. Januar 2012 war er als Stadtarchivar für Leichlingen tätig. Anschließend arbeitete er noch Teilzeit im Stadtarchiv bis Ende 2015. Zu Mitarbeitern, Vorgesetzten und Bürgern sei er stets wertschätzend gewesen, schreibt die Stadtverwaltung in ihrem Nachruf. „Für seine ruhige, freundliche und höfliche Art wurde er sehr geschätzt.“