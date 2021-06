Unternehmen sammelte Daten von Mitarbeitern und Kunden : Ikea Frankreich in Ausspähprozess zu Millionenstrafe verurteilt

Ikea Frankreich in Ausspähprozess zu Millionenstrafe verurteilt

Der Parkplatz vor einer Ikea-Filiale in Plaisir, westlich von Paris. Foto: AP/Remy de la Mauviniere

Paris Ein Gericht hat Ikea Frankreich zu einer Geldstrafe von einer Million Euro verurteilt. Das Unternehmen habe persönliche Daten von Mitarbeitern und Kunden ausspioniert, so die Staatsanwaltschaft.

Im Prozess um das Ausspähen von Personal und Kundschaft ist Ikea in Frankreich zu einer Geldstrafe von einer Million Euro verurteilt worden. Das Gericht befand den französischen Ableger des schwedischen Möbelhausgiganten am Dienstag der gewohnheitsmäßigen Sammlung personenbezogener Daten mit betrügerischen oder unrechtmäßigen Mitteln schuldig, wie die Deutsche Presse-Agentur von der Staatsanwaltschaft Versailles bei Paris erfuhr. Das Urteil blieb hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück.

In dem Prozess wurde auch ein ehemaliger Geschäftsführer von Ikea Frankreich zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe über 50.000 Euro verurteilt. Sein Anwalt kündigte der Nachrichtenagentur AFP zufolge an, in Berufung gehen zu wollen. Ein weiterer früherer Verantwortlicher erhielt 18 Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe von 10.000 Euro.