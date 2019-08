Razzia bei Tochtergesellschaft Clearstream : Cum-ex-Verdacht bei Deutscher Börse

Eschborn Wieder mal geht es um die dubiosen Aktiendeals. Mitarbeiter der Börsen-Abwicklungstochter Clearstream stehen im Verdacht, Kunden dabei geholfen zu haben. Bei diesen Geschäften wurde Kapitalertragsteuer doppelt erstattet.

Der Trick bei solchen Geschäften ist immer derselbe. A besitzt Aktien eines Unternehmens, B nicht. Trotzdem verkauft B Aktien an C. Das nennt man Leerverkauf – die Veräußerung von Papieren, die man gar nicht besitzt. Anschließend wird Dividende gezahlt. 75 Prozent davon kassiert A, der Rest geht als Kapitalertragsteuer (die sich A später erstatten lassen kann) an den Staat. Soweit alles in Ordnung.

Nach der Ausschüttung verkauft A seine Aktien an B. Die Papiere sind nach der Dividendenzahlung in der Regel weniger wert, also zahlt B einen geringeren Preis. Er bekommt aber auch die Dividende. B gibt die Aktien jetzt an C weiter – man erinnere sich an den Leerverkauf – und überlässt ihm auch noch die Netto-Dividende. Für die restlichen

25 Prozent lässt sich C eine Steuerbescheinigung ausstellen. Jetzt gibt C die Aktien wieder an A zurück. Alles ist wieder wie am Anfang – nur dass A und C sich Steuern erstatten lassen können, obwohl nur A tatsächlich welche gezahlt hat.