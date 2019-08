Kommt es zum Mega-Deal? : Tabakriesen Philip Morris und Altria verhandeln über Fusion

New York/Richmond Die große Ära der Tabak-Industrie ist vorbei, Anti-Rauch-Kampagnen und Rechtskonflikte haben der Branche zugesetzt. Nun loten zwei der Schwergewichte im Markt eine Fusion aus.

In der Tabakindustrie bahnt sich ein Mega-Deal an: Die Branchengiganten Philip Morris International und Altria könnten die Kräfte bündeln. Die Unternehmen bestätigten am Dienstag Verhandlungen über eine Fusion per Aktientausch. Nach mehr als zehnjähriger Trennung würde es damit zur Wiedervereinigung der Konzerne hinter der weltberühmten Zigarettenmarke Marlboro kommen.