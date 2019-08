Ehemaliger VW-Chef : Ferdinand Piech stirbt im Alter von 82 Jahren

Foto: dpa/FrankHoermann/SVEN SIMON

Düsseldorf Einer der wichtigsten und einflussreichsten Manager in Nachkriegsdeutschland ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, ist der langjährige VW-Patriarch Ferdinand Piech im Alter von 82 Jahren gestorben.

Von Florian Rinke

Früher, sagen Leute, die dabei gewesen sind, seien Abendveranstaltungen des VW-Konzerns vor den großen Automessen immer nach dem gleichen Ritual abgelaufen: Eine Traube von Journalisten habe Ferdinand Piëch umringt und jeden Halbsatz des VW-Patriarchen gedeutet, während sein Cousin Wolfgang Porsche in Ruhe das eine oder andere neue Modell inspizierte. Ferdinand Piech war das Zentrum dieses Konzerns, um das alle anderen kreisten – bis ein Machtkampf mit dem Volkswagen-Chef Martin Winterkorn diese Tektonik erschütterte.

Nun ist Ferdinand Piech im Alter von 82 Jahren gestorben. Piech war einer der wichtigsten und einflussreichsten Manager im Nachkriegsdeutschland. Er war es, der Volkswagen-Konzern zum Zwölf-Marken-Giganten machte und in die Weltspitze führte.

Mit dem Satz „Ich bin auf Distanz zu Winterkorn“ hätte er die Karriere des damaligen Volkswagen-Chefs 2015 beinahe beendet – stattdessen war es der Anfang vom Ende der eigenen. Denn Piech verlor den Machtkampf gegen den einstigen Ziehsohn, weil sich die Familien auf die Seite von „Wiko“, wie der Ex-VW-Chef genannt wird, schlugen. Gedemütigt zog sich der Patriarch von sämtlichen Ämtern zurück – und behielt nur sein Aufsichtsratsmandat in der Porsche SE, in der die Familien Porsche und Piech ihre VW-Anteile gebündelt hatten. Zumindest vorübergehend.

2017 rollte der blaue Porsche mit Salzburger Kennzeichen zum letzten Mal in Stuttgart zur Aufsichtsratssitzung des Volkswagen-Großaktionärs Porsche SE vor. Es sind knapp 380 Kilometer zwischen der Landesmetropole und der österreichischen Mozartstadt. Ferdinand Piëch, mit schwarzem Hut, hat auf dem Beifahrersitz Platz genommen, am Steuer sitzt seine Frau Ursula. Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass er seine Anteile verkaufen wird, den größten Teil davon an seinen jüngeren Bruder Hans Michel. Es ist der Abschied von seinem Lebenswerk.

„Ich bin nicht gern Zweiter», sagte Piëch einmal in einem Interview. Und so soll führte er auch den Volkswagen-Konzern nach ganz oben. Am 10. April 1992 wurde er zum VW-Chef bestimmt, inmitten einer schweren Krise. Die Kosten waren viel zu hoch, die Konkurrenz aus Japan und Europa fuhr Volkswagen davon. Volkswagen war ein Sanierungsfall, bei dem Massenentlassungen drohten. Und Piech sollte es richten – zusammen mit dem Franzosen Daniel Goeudevert.

Der „Spiegel“ zeigte sich damals skeptisch. „Die Ahnungslosen“ war eine Geschichte überschrieben, in der das Nachrichtenmagazin unkte: „In dieser Lage ist klare Führung gefragt.“ Doch der Aufsichtsrat bringe mit dem Gespann ein „Duo fatale an die Konzernspitze: Einen Technik-Freak, der vom 1000-PS-Auto schwärmt, und einen Manager, der das Öko-Auto fördern will. Das Ergebnis ist vorhersehbar – Richtungs- und Grabenkämpfe.“ Geschrieben wurde der Text damals von Dietmar Hawranek, jenem Reporter, dem Piech Jahre später seine Distanz zu Winterkorn in den Block diktierte.

Es kam anders.

Piech wird am 17. April 1937 in Wien geboren, als Sohn des Anwalts Anton Piech und dessen Frau Louise – der Tochter jenes genialen Tüftlers Ferdinand Porsche, der den gleichnamigen Sportwagenhersteller gründete. Der kleine Ferdinand war ein Kind aus gutem Haus, das ein Internat besuchen und später an der ETH Zürich Maschinenbau studieren konnte.

Anschließend zog es ihn eigentlich in die Luftfahrtindustrie, doch letztlich fing er doch Familienbetrieb in Stuttgart an. Und so begann es.

Über Porsche, wo er zunächst Rennwagen entwarf, später als Entwicklungschef wirkte und sich letztlich mit der Familie zerstritt, wäre er fast bei Mercedes-Benz gelandet. Doch dort, so schreibt es Marc Schneider in seinem Buch „Volkswagen – Eine deutsche Geschichte“ bot man ihm zu wenig Freiraum als Entwicklungschef. Stattdessen fing er bei Audi an – zwei Hierarchiestufen niedriger als zuvor bei Porsche. Eine Niederlage.

„Ich bin ein Wildschwein, ihr seid die Hausschweine“, hatte er seinen Verwandten 1970 im Streit mal entgegengeschleudert. Er, sollte das heißen, sei zwar auf einem Internat gewesen, aber trotzdem ein Kämpfer – im Gegensatz zu den anderen. „Meine Herkunft brachte mir nicht nur Vorteile. Viele meinen, der macht nur Karriere, weil er die Rückendeckung seiner Familie hat. Dabei musste ich immer, wenn ich eine Stelle antrat, zunächst mit weniger Geld und in einer geringeren Position starten“, sagte er mal in einem Interview.

1988 hatte er es trotzdem geschafft. Piech wurde Audi-Chef und machte seinen Führungskräften direkt klar, was er von ihnen hielt: „Mit 15 Prozent von Ihnen bin ich zufrieden, mit 45 Prozent will ich gern zusammenarbeiten, wenn die Leistungen besser werden, und vom Rest werde ich mich wohl trennen müssen.“

Piech brachte Audi zurück in die Erfolgsspur, der Alte schob viele Dinge an, die später dabei halfen, die VW-Tochter zum Oberklasse-Anbieter zu machen. Auch in Wolfsburg blieb Piechs Wirken nicht unbeobachtet, der Rest ist Geschichte. Immer an Piechs Seite: Martin Winterkorn, der für Piech die Qualität kontrollierte und ihm später im Chefsessel nachfolgte, als der Alte 2002 an die Spitze des Aufsichtsrats rückte.

Warum es 2015 zum Bruch kam, darüber wird bis heute gerätselt. Eine Erklärung: Piëch wollte seine 19 Jahre jüngere Ehefrau Ursula als Nachfolgerin an der Spitze des Aufsichtsrats durchsetzen, Winterkorn aber wollte damals selbst diesen zentralen Posten. Es halten sich aber auch Gerüchte, Piëch sei höchst unzufrieden mit der Entwicklung von VW in den USA gewesen - auch vor dem Hintergrund der später bekanntgewordenen Diesel-Probleme.

Wie es wirklich war, bleibt unklar.

(RP)