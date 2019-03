Boeing 737 MAX 8: Blackbox-Daten der Unglücks-Maschinen ähneln sich

Teilnehmer der Trauerfeier für die Opfer des Absturzes der Maschine des Typs Boeing 737 Max 8 am Sonntag in Addis Ababa. Foto: AFP/SAMUEL HABTAB

Addis Abeba Zwischen den Flugschreiber-Daten der am vergangenen Sonntag abgestürzten Ethiopian-Airlines-Maschine und denen der im vergangenen Oktober gibt es einer ersten Auswertung zufolge deutliche Ähnlichkeiten.

Diese müssten bei den derzeitigen Ermittlungen näher untersucht werden, teilte die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Mogesam am Sonntag mit. Sie kündigte zugleich die Veröffentlichung eines vorläufigen Untersuchungsberichts "in 30 Tagen" an.