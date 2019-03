Auch Düsseldorf betroffen : Habitat schließt alle Filialen in Deutschland

Das Logo der Habitat-Filiale in Düsseldorf. Foto: Christoph Schröter

Düsseldorf Wer ein Freund der Artikel der Einrichtungskette Habitat ist, muss sich mit Einkäufen beeilen. In rund drei Monaten schließen alle Filialen in Deutschland. Auch ein Standort in Düsseldorf ist betroffen.

"Eine Fortführung des Geschäfts von Habitat Deutschland ist nicht mehr möglich", sagte Insolvenzverwalter Nikolaos Antoniadis der "Wirtschaftswoche". Den rund 110 Beschäftigten müsse er kündigen. In den kommenden zwei bis drei Monaten soll die vorhandene Ware abverkauft werden, "dann ist Schluss".

Habitat hat Läden in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und Stuttgart. Antoniadis sagte der "Wirtschaftswoche", zumindest für die Standorte in Stuttgart und Köln habe es "auch ein tragfähiges Zukunftskonzept" gegeben. Die dortigen Filialen "hätten gerettet werden können".

Eine Weiterführung sei jedoch durch das Vorgehen des französischen Eigentümers verhindert worden, der die Warenbelieferung eingestellt habe. Habitat in Deutschland hatte vor drei Monaten einen Insolvenzantrag gestellt.

(felt/AFP)