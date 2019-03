Aktie im freien Fall: Für Bayer wird es teuer

Meinung Düsseldorf Zum zweiten Mal hat eine Jury Bayer verurteilt: Der Konzern soll 80 Millionen Dollar Schadenersatz an einen Krebskranken zahlen. Bayers Reaktionen wirken zunehmend hilflos. Die Aktie ist im freien Fall, der Monsanto-Deal wird zu einer Bedrohung für Bayer.

Es geht immer noch schlimmer: Den ersten Glyphosat-Prozess (gegen Dewayne Johnson) hatte Bayer 2018 verloren und war zu 78 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Das war eine Einzelklage. Doch nun hat Bayer auch den ersten Prozess einer Massenklage verloren, die Geschworenen in San Fransisco sprachen in der Nacht dem krebskranken Ed Hardeman gar 80 Millionen Dollar zu. Das ist für Bayer umso schmerzhafter, als der Fall Hardeman als „Bellwether Fall“ gilt – er ist zwar rechtlich nicht bindend für die 760 in San Fransisco gebündelten Klagen, gibt aber für sie als repräsentativer Fall die Richtung vor. Das heißt, die übrigen Kläger haben es nun leichter, ihre Forderungen gegen den deutschen Chemiekonzern durchzusetzen.