Neue Zahlen präsentiert: Flughafen Düsseldorf verzeichnet mehr Flüge und weniger Nachtlandungen

Düsseldorf Der größte Flughafen in Nordrhein-Westfalen hat en Ausfall der Air-Berlin-Flüge mehr als kompensiert. Der Verkehr nahm zu, die Nachtlandungen reduzierten sich. Fluglärmgegner sorgen sich indes vor viel Lärm zu Ostern und im Sommer.

„Der Trend stimmt“, sagte Flughafenchef Thomas Schnalke. Es habe sich gelohnt, dass Airlines, Flughafen und Flugsicherung eine Reihe an Schritten in die Wege geleitet hätten, um wieder eine höhere Pünktlichkeit zu erreichen. Aber Schnalke warnte auch: „Die anstehende Sommersaison wird sicher für den gesamten europäischen Luftverkehr eine Herausforderung.“

Dies sehen auch die Bürgerinitiativen gegen Fluglärm so. „Ostern und Sommer werden bei dem allgemein steigenden Flugverkehr sicher eine Bewährungsprobe“, sagt Werner Kindsmüller, Sprecher der Initiative „Kaarster gegen Fluglärm“. Er verlangt höhere Strafzahlungen für Jets, die in Düsseldorf nach 23 Uhr landen – am Mittwoch hält der Verkehrsauschuss im Landtag dazu auf Vorschlag der Grünen eine Anhörung ab. Kindsmüller macht darauf aufmerksam, dass der Rückgang gegenüber 2018 zwar positiv sei, doch gegenüber 2017 gäbe es keine Verbesserung: „Wenn Landungen nach 23 Uhr ungewollt sind, muss dies härter geahndet werden.“

In Weeze am Niederrhein brach die Reisendenzahl um 23 Prozent auf 137.000 ein.Der Grund: Ryanair verlagerte von dort Kapazitäten nach Düsseldorf zum Ableger Laudamotion.

Münster-Osnabrück legt zwar um vier Prozent in den ersten zwei Monaten des Jahres zu, doch die gemessenen 83.000 Passagiere sind trotzdem sehr wenig. So viele Reisende schafft Düsseldorf oft an einem Tag. Der Verkehr in Dortmund legte um ein Fünftel auf 356.000 Passagiere zu.