FKK van Goch : Bewährungsstrafen für Bordellbetreiber

KLEVE/GOCH Die Klever Wirtschaftsstrafkammer hat die beiden Angeklagten als Betreiber des Saunaclubs „FKK van Goch“ wegen Umsatzsteuerhinterziehung in 18 Fällen für schuldig befunden und verurteilt.

Der Prozess gegen das Betreiberehepaar des Saunaclubs „FKK van Goch“ vor dem Landgericht in Kleve hat nach mehr als einem halben Jahr ein Ende gefunden. Die Staatsanwaltschaft hatte der 60-jährigen Frau und dem 57-Jährigen aus Gladbeck Steuerhinterziehung und das Vorenthalten von Sozialabgaben vorgeworfen. Insgesamt soll ein Abgabeschaden in Höhe von fast zwei Millionen Euro entstanden sein. Fraglich war insbesondere, ob die Prostituierten an der Gocher Benzstraße als Angestellte oder selbständig tätig waren, wie die Beschuldigten im Prozess beteuerten.