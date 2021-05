Kinokette vor dem Squeeze? : AMC setzt Höhenflug fort - Vier-Jahres-Hoch

Frankfurt Die Rally bei AMC geht offenbar ungebremst weiter. Die Aktien der Kinokette stiegen am Freitag im vorbörslichen US-Geschäft um gut 13 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von mehr als 30 Dollar. Damit summiert sich das Plus seit Wochenbeginn auf rund 140 Prozent.

Eine Haupt-Triebfeder der aktuellen Kursgewinne sehen Experten in Kommentaren in einschlägigen Internet-Foren. Dort feuern sich Kleinanleger gegenseitig zu Käufen an. Und warten auf einen sogenannten Short Squeeze. Dies habe einige derjenigen Investoren, die auf einen AMC-Kursverfall gesetzt hatten, nervös gemacht, sagte Ihor Dusaniwsky, Chef der Analysefirma S3 Partners. Sie hätten ihre entsprechenden Wetten aufgelöst und damit den Aufwärtsdruck verstärkt.