James-Bond, Ben Hur, Rocky und Co. : Amazon kauft MGM-Studios für 8,45 Milliarden Dollar

James-Bond, Ben Hur, Rocky und Co.

Los Angeles Zeitenwende in Hollywood. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Amazon neuer Eigentümer der renommierten MGM-Studios. Die Filmschmiede mit dem bekanntne Löwen-Logo hält unter anderem die Rechte für die James-Bond-Reihe, Rocky und Robocop.

Mega-Übernahme in der Filmbranche: Der Online-Riese Amazon kauft das unter anderem für die James-Bond-Filme bekannte Hollywood-Studio Metro Goldwyn Mayer (MGM). Der Kaufpreis wird 8,45 Milliarden Dollar (rund 6,9 Milliarden Euro) betragen, wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten. Das MGM-Studio mit dem berühmten Löwen-Logo hat rund 4000 Filme im Portfolio, neben den James-Bond-Agententhrillern auch Hollywood-Klassiker wie "Ben Hur", "Rocky" und "RoboCop".

MGM produziert auch Fernsehserien wie "The Handmaid's Tale" und "Fargo". Das 1924 gegründete Studio, eines der großen Studios der Goldenen Ära in Hollywood, gehört mehrheitlich der Investmentfirma Anchorage Capital Group.

MGM hat wie viele andere unter der Corona-Pandemie gelitten, weil Kinos lange Zeit geschlossen waren. So wurde der Filmstart des neuesten James-Bond-Films "No Time to Die" wiederholt verschoben, zuletzt auf den 8. Oktober.