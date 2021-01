Angst vor Marktmanipulation : Trade Republic stoppt zwischenzeitlich Handel mit Gamestop-Aktien

Düsseldorf Kleinanleger haben in den vergangenen Tagen mit konzertierten Aktionen die Aktien von angeschlagenen Nischen-Unternehmen in die Höhe schnellen lassen. Immer mehr Online-Broker stoppen daher den Handel mit den Papieren.

Der Online-Broker Trade Republic hat den Handel mit verschiedenen Aktien aus Sorge vor Marktmanipulationen zwischenzeitlich ausgesetzt. Das Unternehmen informierte am Donnerstagabend seine Kunden per E-Mail, dass man vorerst keine Aktien mehr von den Unternehmen Gamestop, AMC Entertainment, Blackberry, Nokia, Express sowie Bed Bath & Beyond über die App von Trade Republic kaufen könne. Seit Tagen gibt es Hinweise darauf, dass die Kurse der Aktien durch gezielte Spekulationen nach oben getrieben werden. Zuvor hatte unter anderem auch die US-Handelsplattform Robinhood den Handel mit einigen Papieren eingeschränkt. Am Freitagmorgen informierte Trade Republic per Mail an seine Kunden, dass die Beschränkungen wieder aufgehoben wurden.